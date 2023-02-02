رسميا.. أسطول الجوية الجزائرية يعود للخدمة بالكامل ابتداءً من هذا التاريخ

كشف وزير النقل، كمال بلجود، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن موعد عودة أسطول النقل الجوي التابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتكون من 56 طائرة يعود للخدمة بالكامل .

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بلجود أن “اسطول النقل الجوي للخطوط الجوية الجزائرية، المتكون من 56 طائرة سيعود للخدمة بكاما طاقته في مارس المقبل، من خلال عودة 11 طائرة، هي حاليا قيد الصيانة الدورية”، ما سيسمح، حسبه بتنشيط حركة النقل الجوي عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي سياق تحسين مجال النقل الجوي، ذكر بلجود، بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي لتحسين النقل الجوي من خلال اقتناء 15 طائرة و استئجار 7 اخرى, بالإضافة لفتح المجال امام الخواص للاستثمار, مضيفا ان “المفاوضات انطلقت” في هذا الشأن.

وفي رده على سؤال للنائب، الازهر دقلة (جبهة التحرير الوطني)، حول تكثيف الرحلات على مستوى مطار تقرت، اكد بلجود أن الجوية الجزائرية “تتابع الطلب” وأنه سيتم فتح خطوط جديدة “حين تتوفر الشروط اللازمة”، مشيرا الى ان ” فتح اي خط جوي جديد مقرون بمردوديته الاقتصادية و حجم الطلب”.

و في رده على سؤال آخر للنائب وحيد ال سيد الشيخ (كتلة الاحرار)، حول أسعار التذاكر المطبقة من قبل الجوية الجزائرية نحو بعض الوجهات الأوروبية، افاد بلجود أن الشركة “تعرض باقة من الاسعار الترويجية على جميع خطوطها و التي لاقت رواجا كبيرا لدى العديد من الزبائن”، مذكرا أن “الاسعار كانت مرتفعة بسبب جائحة كورونا حيث كانت الرحلات جد محدودة مقارنة بالطلب”.

من جانب آخر, أكد بلجود أن قطاعه “بصدد تحضير مشروع اعادة هيكلة الشركة”، مشيرا أن المشروع “سيقدم للحكومة و يعرض في مجلس الوزراء”.