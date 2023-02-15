رسميا.. إدارة مولودية الجزائر تفسخ عقد مدربها البنزرتي

فسخت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، بصفة رسمية عقد مدربها التونسي فوزي البنزرتي.

ونشرت إدارة المولودية، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، أعلنت من خلاله عن فسخ عقد مدربها فوزي البنزرتي بالتراضي.

كما أبدى مسؤولي العميد تمنياتهم بالتوفيق لفوزي البنزرتي في نهامه المستقبلية، خارج أسوار مولودية الجزائر.

وأوضحت إدارة المولودية، في ختام هذا البيان، عن تكليف رضوان فالحي بتولي العارضة الفنية إلى غاية تعيين مدرب جديد.