رسميا.. إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة من هذا التاريخ

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من 1 فيفري من السنة الجارية. كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

كما أوضحت، الوزارة ان الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور. أين تم تسجيل خلال 2011 و2015 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة.

وفي نفس السياق، انعكس تطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة. وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية.

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كما تتمثل، الانعكاسات السلبية في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم. مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، وفي بعض الحالات يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين.

ومحدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة للجان محل الإقامة. والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة، بسبب تدخل العديد من المصالح والإدارات.

كما تم تسجيل بعض حالات ضياع رخص السياقة أثناء تحويلها بين الولايات،عبر القنوات الإدارية الموضوعة بالنظر للعدد المعتبر المرخص المحولة. ولجوء بعض المخالفين الى محاولات التدخل من أجل استرجاع الرخص المحتفظ بها مما أثر سلبا على السير الحسن للخدمة.