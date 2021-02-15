رسميا.. إنطلاق إستخراج صحيفة السوابق القضائية إلكترونيا

أصبح منذ صبيحة اليوم الإثنين بإمكان الجزائريين طلب وإستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية عن بعد.

وحسب وزارة العدل فقد تم إستخراج 160 وثيقة منذ الدقائق الاولى على إطلاق هذه الخدمة.

وتدخل هذه الخدمة في إطار عصرنة الخدمات القضائية المنتهجة من قبل الوزارة لتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق القضائية عن بعد.

وأطلقت الوزارة اليوم رسميا آلية خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية “القسيمة رقم 03” عن بعد ببئر مراد رايس.

وأوضح مدير التنظيم والاستشراف بالوزارة، موجاج مصطفى هذه الخدمة ستنقص على المواطن عناء التنقل إلى مقر الجهات القضائية بشكل كامل.

وأضاف ذات المسؤول ان القسيمة رقم 03 المسلمة إلكترونيا معفاة من أي رسوم قضائية.

وأكد موجاج مصطفى أن هذه الخدمة تدخل في إطار مقاربة وطنية شاملة ترمي إلى تعزيز ميكانيزمات تقريب الإدارة من المواطن.

وللإشارة، الاستفادة من هذه الخدمة متاحة لكافة المواطنين، المدانين منهم وغير المدانين، بإستثناء المبحوث عنهم والجزائريين الموجودين خارج البلاد.

كما أن هذه الخدمة مؤمنة بالكامل، وبإمكان المعني التحقق من مصداقية التوقيع الالكتروني على الوثيقة.

مع العلم أن التوقيع موكل إلى قضاة مؤهلين.

وفي حال وجود إشكالات، كورود أخطاء تتعلق ببيانات الحالة المدنية، يوجه المعني آليا إلى الجهات القضائية المختصة لتسوية الخطأ.

ونوه موجاج مصطفى أنه وعلى الرغم من كون الوثيقة المستخرجة عبر الموقع الالكتروني للوزارة الوصية سرية وشخصية.

وبإمكان فتح المجال لعدد من الإدارات المحددة قانونا للاطلاع عليها، لكن مع تحديد الأسباب وراء ذلك، كإجراء التحقيقات مثلا.

ومن خلال هذا الرابط الذي تم وضعه تحت تصرف المواطنين يمكنم إستخراج الوثيقة: https://e-casier.mjustice.dz/.