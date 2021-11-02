رسميا.. إنطلاق التلقيح بالجرعة الثالثة ضد كورونا

أعلن رئيس لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، عن انطلاق التلقيح بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا رسميا، بكل مراكز التلقيح.

وقال ذات المسؤول، إن الموجة الرابعة أمر غير مستبعد، داعيا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية وكذا الإقبال على التلقيح لتفادي هذه الموجة.

وأوضح رئيس لجنة رصد وتفشي الفيروس التاجي بالجزائر، إن أخذ الجرعة الثالثة تكون بعد تلقي الجرعة الثانية.

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وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، قد صرح قبل أيام، أن أغلب الدول في العالم شرعت في تلقيح مواطنيها بالجرعة الثالثة من اللقاح.

ويأتي هذا، بالتزامن مع انتشار الموجة الرابعة من الفيروس التاجي، في العديد من البلدان.

وأضاف الوزير أن المناعة المكتسبة بعد التلقيح وأخذ الجرعتين والإصابة بالفيروس لانعلمها ولا ندري مدتها.

وأشار بن بوزيد، الى أن أغلب الدول عبر العالم بدأت في تلقيح مواطنيها بالجرعة الثالثة.

وكشف بن بوزيد، أن وزارة الصحة أعطت تعليمات لمراكز التلقيح المتواجدة عبر الوطن من أجل إستقبال المواطنين الراغبين في أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.

مضيفا أن المواطنين الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح في مدة تزيد عن 6 أشهر ويرغبون في أخذ اللقاح التوجه نحو العيادات والمراكز الصحية من أجل أخذ الجرعة الثالثة لحماية أنفسهم أكثر من الفيروس.

مؤكدا أن الأمر إختياري وليس إجباريا، خاصة وأن اللقاح موجود وهناك مخزون يقدر بأكثر من 13 مليون جرعة.

وعن أنواع الفيروس المتواجد بالجزائر، قال الوزير أن السلالة المتواجدة هي”دلتا”.

ودعا الوزير المواطنين إلى التلقيح ومواصلة إتباع الإجراءات الوقائية لأن الفيروس لايزال متواجدا وهو خطير وفتاك.

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