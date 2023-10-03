رسميا.. استبعاد هذه الدولة الأوروبية من دخول منطقة شنغن

تُعَد منطقة شنغن واحدة من أكثر النتائج الملموسة لعملية التكامل الأوروبي الطويلة والوعرة في بعض الأحيان.

وتضمن منطقة حرية الحركة 420 مليون مواطن إمكانية التنقل بحرية بين أراضي الدول 26. التي انضمت إليها والتي أصبحت مع مرور الوقت إحدى ركائز الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المشاركة في المنطقة لا تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وظلت قبرص خارج الاتحاد بسبب النزاع المستمر مع جمهورية شمال قبرص. وفضلت أيرلندا الحفاظ على اتفاقية حرية الحركة مع المملكة المتحدة. في حين استمر استبعاد بلغاريا ورومانيا بسبب حق النقض الذي عبرت عنه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تجاه الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب عضوية شنغن تطبيق قواعد مشتركة، وإدارة الحدود الخارجية بشكل مناسب، وتبادل المعلومات الأمنية. والتعاون الشرطي الفعال.

وباتت القضية التي طال أمدها أكثر من عقد من الزمن محبطة لأن دخول عضو جديد إلى منطقة شنغن. يجب أن يحظى بموافقة إجماعية من مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير النقل الروماني سورين غريندينو أن بوخارست تدرس طلب تعويض من بروكسل. عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها بسبب عدم دخول منطقة شنغن.

وأعلن غرينديانو أن الخسائر تصل إلى “2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي” وذكّر بكيفية استثمار بوخارست في البنية التحتية في المناطق الشرقية.

وبدلاً من ذلك، يرغب عضو البرلمان الأوروبي فلاد جورجي، عضو حزب اتحاد إنقاذ رومانيا الليبرالي. في تقديم مشروع قانون بقيمة 11 مليار يورو إلى النمسا.

وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون ديل لاين، مؤخراً أنه ينبغي قبول بلغاريا ورومانيا في منطقة حرية الحركة. “دون أي تأخير إضافي”، وأن “بلغاريا ورومانيا أثبتتا أنهما جزء من منطقة شنغن”.

وأشارت فون دير لاين أيضًا إلى أن بوخارست وصوفيا “أظهرتا المسار الذي يجب اتباعه للدول الأعضاء الأخرى”. فيما يتعلق بمنح حق اللجوء والإعادة إلى الوطن.