رسميا.. استقالة عبد الله باعلي مدير الحملة الإنتخابية لعبد المجيد تبون

قدم الدبلوماسي ومدير الحملة الإنتخابية للمرشح الحر للرئاسيات عبد المجيد تبون استقالته من مديرية الحملة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”من مصادر مسؤولة من حملة تبون فإن باعلي قد قدم استقالته اليوم من مديرية حملةبصفة رسمية.

وكانت معلومات غير مؤكدة قد راجت خلال الـ48 ساعة المنصرمة حول استقالة باعلي من حملة تبون، لكنها لم تتأكد إلى غاية صبيحة اليوم.

ولاتزال استقالة باعلي من حملة تبون مجهولة إلى حد الساعة ، و تجدر الإشارة إلى ان باعلي قد شغل منصب سفير للجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية.