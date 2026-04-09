رسميا .. الجزائر تفتح مجال المُنافسة في الاتصالات الفضائية

أعلنت وزارة البريد المواصلات السلكية واللاسلكية عن إطلاق مجال المنافسة في مجال الاتصالات الفضائية.

وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تعميم خدمات الاتصالات وتقليص الفجوة الرقمية عبر مختلف مناطق الوطن.

وأطلقت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية مناقصة لمنح رخصتين لإقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت NGSO.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المتعاملين من نشر حلول اتصال فضائي ذات تدفق عالٍ. بما يسمح بتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة، خاصة في المناطق النائية والمعزولة التي يصعب ربطها بالبنى التحتية الأرضية التقليدية.

ويهدف أيضًا إلى تقليص الفجوة الرقمية وضمان تغطية أكثر شمولاً عبر كامل التراب الوطني. وتنويع عرض خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتحفيز المنافسة في السوق.

وكذا تكريس الولوج العادل إلى الإنترنت، ودعم تطوير حلول إنترنت الأشياء (IoT) الموجّهة لخدمة المشاريع الهيكلية، لا سيما في مجالي الفلاحة والصناعة المنجمية والنقل.

وبالمناسبة، قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي إن “هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للجزائر، دعماً للبنية التحتية الموجودة. إذ تهدف إلى إيصال خدمات الإنترنت عالية التدفق إلى كل التراب الوطني، خصوصاً في المناطق صعبة الوصول. نحن نسعى من خلال هذه الخطوة إلى دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق التغطية”.