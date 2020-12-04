رسميا.. العميد يتأهل على البساط في غياب بافلز البنيني

فاز نادي مولودية الجزائر، منذ لحظات، وبصفة رسمية على البساط الأخضر، على حساب بافلز البنيني، بسبب غياب هذا الأخير.

وأعلن الحكم، عن بداية اللقاء ونهايته في نفس اللحظة، بسبب عدم تنقل المُنافس للجزائر، ليحتسب الفوز للعميد بهدفين دون رد.

يُشار بأن زملاء عبد المؤمن جابو، كانو قد تعادلوا في بورتو نوفو، أمام “الجواميس” ذهابا بهدف لمثله.

وضمن الفريق العاصمي، مروره للدور القادم، والذي سيُلاقي خلاله النادي الصفاقسي بنسبة كبيرة، في داربي مغاربي ساخن.

وقرر المدرب نبيل نغيز، تعويض اللقاء المُلغى، بمواجهة تطبيقية بين لاعبيه من أجل المحافظة على ريتم المُنافسة الرسمية.