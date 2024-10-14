رسميا.. الفرنسي مارتينز يغادر شباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الاثنين، رسميا عن فسخ عقد مدرب الفريق الفرنسي، كورنتين مارتينز، بعد 4 جولات من انطلاق الموسم الجديد.

والتحق مارتينز، الذي أقيل الموسم الفارط، من تدريب أتليتيك بارادو. بالعارضة الفنية للشباب الصائفة الماضية، خلفا للبرازيلي، ماركوس باكيتا، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الجزائر.

وبصمت “السياربي” على بداية سيئة في البطولة المحلية، تحت قيادة مارتينز، بـ 3 تعادلات وهزيمة، وهي النتائج التي دفعت الإدارة للتضحية بالتقني الفرنسي.

وكشفت إدارة الشباب، في بيان لها، أنها اجتمعت سهرة أمس. بالمدرب كورنتين مارتينز، وتم الإتفاق رسميا على الطلاق بالتراضي بين الطرفين.

للإشارة فإن مارتينز، قاد الشباب لبلوغ دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. بعد تخطي عقبة كل من ليوبار الكونغولي والجمارك البوركينابي، إلا أن الأمر لم تسر معه جيدا في البطولة المحلية.