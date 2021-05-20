رسميا.. الكاف يرفض شكوى الترجي ضد سعيود

أكد فريق شباب بلوزداد أمسية اليوم الخميس مُشاركة نجمه أمير سعيود في مواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم السبت في لقاء العودة.

الفريق البلوزدادي نشر بيان رسمي جاء فيه:”راسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ناديي شباب بلوزداد والترجي التونسي ليؤكد عدم معاقبة سعيود الذي سيكون حاضرا في مباراة العودة من الدور الربع نهائي لرابطة أبطال إفريقيا”.

“وكان الكاف قد تلقى شكوى من الترجي التونسي ضد سعيود بداعي قيامه بلقطة غير رياضية بعد تسجيله الهدف الثاني في مباراة الذهاب”.

“لجنة الانضباط التابعة للكاف انصفت الشباب واللاعب بعد ان درست الملف الذي قدمته ادارة الشباب التي دافعت عن اللاعب واظهرت انه لا يوجد اي شيء غير رياضي قام به اللاعب في اللقطة المذكورة”.