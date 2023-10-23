رسميا.. انضمام دولتين جديدتين إلى شنغن ديسمبر المقبل

أعرب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا عن أمله. في أن يتم الانتهاء من انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن في ديسمبر من هذا العام.

وشددت غراندي مالراسكا على أن عضوية هذين البلدين في منطقة شنغن هي من بين الأولويات الرئيسية لإسبانيا. التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وقالت مالراسكا إن مدريد ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى اتفاق. يمكن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع JHA القادم المقرر عقده يومي 5 و 6 ديسمبر.

وعلى الرغم من تلبية جميع الشروط المطلوبة منذ عام 2011، وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية. بما في ذلك تبادل المعلومات وإدارة الحدود والتعاون الشرطي، إلا أن هذه العملية لا تزال بحاجة إلى الانتهاء.

وفي 8 ديسمبر من العام الماضي، وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على قبول دخول كرواتيا إلى منطقة السفر بدون تأشيرة. ولكن ليس رومانيا وبلغاريا. تم حظر قبول هذين البلدين من قبل النمسا وهولندا بسبب مخاوف الهجرة غير الشرعية.

وكثفت السلطات في بوخارست وصوفيا جهودها لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى هذه البلدان. ثم يتوجهون بعد ذلك إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتظهر إحصائيات News.to أنه تم اكتشاف 758 شخصًا يخضعون لتنبيهات نظام معلومات شنغن. من قبل ضباط الشرطة في رومانيا خلال الفترة ما بين 13 و19 أكتوبر.

ومعربًا عن أمله في دخول رومانيا إلى منطقة شنغن، أكد وزير الداخلية البلغاري، كالين ستويانوف. في ديسمبر من هذا العام، أن بلاده شددت جهودها لوقف الهجرة غير النظامية.

ووفقا له، منعت السلطات في صوفيا 160 ألف محاولة عبور حدودية غير قانونية منذ بداية هذا العام. مقارنة بـ 100 ألف محاولة مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.