رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع غوندوغان

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم النجم الألماني إيلكاي غوندوغان، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيستمر عقد غوندوغان مع “البرصا” لمدة عامين مع بند يتيح فسخه مقابل 400 مليون أورو.

وتعاقد برشلونة مع النجم الألماني في صفقة انتقال حر، على اعتبار أن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي يوم الـ 30 جوان الجاري.

وتألق غوندوغان في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي ولعب دورا مهما في تتويجه بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وسجل اللاعب الألماني هدفين بطريقة رائعة ليقود مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد والتتويج بلقب كأس الاتحاد.