رسميا.. بوعناني يختار تمثيل الخضر

حسم الفرانكو جزائري، ونجم نادي نيس الفرنسي الصاعد، بدر الدين بوعناني، مستقبله الدولي، واختار تمثيل الخضر على حساب الديكة الفرنسية، حسبما أكدته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، في مقال نشرته اليوم الاثنين، إلى أن بوعناني، الذي لعب في منتخبات فرنسا لأقل من 16 سنة وأقل من 18 سنة وأقل من 19 سنة، اختار تمثيل الجزائر رسميا، بعد مفاوضات طويلة مع الناخب الوطني، جمال بلماضي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن تواجد بوعناني، المرتبط بالجزائر كثيرا، في تربص مارس الجاري، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، لن يكون مفاجئة.

يذكر أن بوعناني، الذي ساهم في تتويج منتخب فرنسا للشباب، بذهبية ألعاب وهران الصائفة الماضية، تم ترقيته هذا الموسم إلى الفريق الأول لنيس، ولعب إلى حد الآن، 7 لقاءات قدمها خلالها 3 تمريرات حاسمة.