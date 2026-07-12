رسميا.. تأجيل انطلاق البطولة المحترفة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” رسميا عن تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة المحترفة، 2026-2027.

وكانت “الفاف” قد حددت شهر أفريل الماضي، يوم الخميس الـ 20 أوت المقبل. موعدا لانطلاق الموسم الجديد، قبل أن تعلن عن تأخير الانطلاقة بأسبوع.

وعلى هامش اجتماع المكتب الفدرالي أمس السبت. تم المصادقة على الرزنامة العامة للمنافسات الخاصة بالموسم 2026-2027. حيث ستقام الجولة الأولى من البطولة المحترفة، يوم الخميس الـ 27 أوت.

بينما ستنطلق بطولة الهواة، يوم الجمعة الـ 4 سبتمبر، وفي الـ 18 من نفس الشهر تنطلق بطولة ما بين الجهات للهواة، وبعدها بأسبوع تنطلق البطولة الجهوية للهواة. وفي ذات اليوم أي الـ 25 سبتمبر تنطلق أيضا بطولة “الفوتسال”.

أما بخصوص بطولة كرة القدم النسوية، فستنطلق يوم الـ 2 أكتوبر 2026، وفي تنفس اليوم تعطى شارة انطلاقة البطولة الولائية للهواة.

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