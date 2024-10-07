رسميا.. تأجيل مواجهة “سوسطارة” ومستغانم بسبب تربص “الخضر”

ترسّم تأجيل مواجهة اتحاد العاصمة والمُضيف ترجي مستغانم، المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 4 من البطولة المحترفة لكرة القدم.

وكان مقررا أن تقام المباراة يوم الجمعة القادم، 11 أكتوبر الجاري. إلا أن الرابطة قررت تأجيلها بسبب تربص الخضر، وهو ما أكدته إدارة ترجي مستغانم اليوم الاثنين.

وأبرزت إدارة العائد إلى حظيرة الكبار بعد 25 سنة من الغياب، بأن التأجيل جاء بسبب تزامن اللقاء مع تواريخ الفيفا.

للإشارة فإن اتحاد العاصمة، سيكون في فترة التوقف الدولي الحالي، محروما من الحارس أسامة بن بوط والمدافع سعدي رضواني، بسبب استدعائهما لتربص الخضر. إلى جانب آداليد تيرازاس، المتواجد رفقة منتخب بوليفيا، تحسبا لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.