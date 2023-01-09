رسميا..ترامواي مستغانم يدخل الخدمة قبل حلول شهر رمضان

عقد، اليوم الإثنين، اجتماع يخص مشروع ترامواي مستغانم، لضبط المواعيد النهائية لدخوله حيز الخدمة فعليا ونقل المواطنين.

وحضر هذا الاجتماع حسب بيان ولاية مستغانم على صفحتها في “فايسبوك”، الرئيس المدير العام لشركة ميترو الجزائر EMA، المدير العام لشركة CITAL و مدير وحدة شركة سيترام لتسيير خطوط ترامواي SETRAM .

أين وضعت الترتيبات الأخيرة لدخول قطار مدينة مستغانم حيز الخدمة فعليا ونقل المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك أي نهاية شهر مارس المقبل.

وبعد إطلاعه على آخر المستجدات و رزنامة العمل المحددة أكد والي الولاية أن حقيقة المشروع عرف تأخرا كثيرا نظير عدة عوامل لكن تم تدارك الوضع.

و اكتملت الأشغال نهائيا من طرف شركة كوسيدار شهر جويلية الماضي بشكل جيد وبسواعد وخبرات جزائرية بعدما تخلت عنه الشركة الاسبانية،

وحسب بيان ولاية مستغانم، فلقد تم تم توظيف الى غاية اليوم 120 عامل من طرف شركة التسيير وهم في مرحلة التكوين في مختلف التخصصات.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع كذلك على تكليف شركة كوسيدار بتأهيل المساحات الخضراء على طول المسار 14 كلم تحسبا لدخول الترامواي حيز الخدمة،و إعداد وعرض مخطط السير الجديد لتنظيم حركة المرور واشارات المرور ابتداءا من هذا الشهر لكي يتعود عليها سائقي المركبات مع التحسيس و التوعية لتفادي الحوادث،

هذا وبداية من 15 فيفري سيسير الترامواي بجميع العربات على طول المسار 14 كلم،

كما ان كل الأنظمة الرقمية سيتم ضبطها نهائيا ابتداء من الأسبوع المقبل كما ستكتمل فترة تكوين 30 سائق مختص لعربات ترامواي لينتقل إلى سرعة السير المتوسطة.