رسميا.. تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز إلى 11 شركة

قرر مجلس إدارة مجمع سونلغاز، رسميا تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز من 34 إلى 11 شركة و هذا بعد أن تقرر كمرحلة نهائية دمج ثلاث شركات في شركة سونلغاز.

وحسب بيان لسونلغاز، أنه تكملة لعملية إعادة التنظيم والهيكلة التي باشرتها سونلغاز منذ بداية سنة 2022. والتي سمحت بتشبيب المسيرين وتمت بشكل سلسل وتدريجي. من خلال حماية المكتسبات الاجتماعية للعمال وضمان تطورهم في مسارهم الوظيفي. فقد تم رسميا تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز من 34 إلى 11 شركة و هذا بعد أن تقرر كمرحلة نهائية دمج ثلاث شركات في شركة سونلغاز.

وأوضح ذات المصدر، فقد تقرر دمج نهائيا شركة كهرباء الجزائر في شركة سونلغاز – إنتاج الكهرباء. شركة شمس في شركة سونلغاز – الطاقات المتجددة، شركة أمن وحماية المنشآت الكهربائية والغازية في شركة سونلغاز – الخدمات.

وبالمناسبة، ترأس مراد عجال، الرئيس المدير العام لسونلغاز، احتفالية حضرها ممثلو نقابات العمال ولجان المشاركة. إلى جانب الإطارات المسيرة في المجمع. أين أثنى المسؤول الأول على سونلغاز على المجهودات التي يبذلها الشريك الاجتماعي من أجل ضمان استقرار مناخ العمل داخل شركات مجمع سونلغاز.

كما عبر عجال من خلالهم عن شكره لجميع العاملات والعمال نظير ما حققوه من إنجازات خلال السنتين الماضيتين. سيما فيما يتعلق بتجسيد البرامج التنموية لرئيس الجمهورية. بما فيها مشاريع ربط المناطق المعزولة والمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية بالطاقة.

وجدد ذات المسؤول دعوته إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى للدولة. التي تمثل التحدي الرئيسي بالنسبة لسونلغاز في الفترة القادمة .

عجال سلم قرارات التنصيب للإطارات المسيرة الجديدة

أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، على هامش هذه الاحتفالية، على عملية تسليم قرارات التنصيب. للإطارات المسيرة الجديدة على رأس خمس شركات هي : سونلغاز – التوزيع، سونلغاز – نقل الكهرباء ومسير المنظومة. سونلغاز طاقات متجددة، سونلغاز – الهندسة، سونلغاز – الخدمات.

بالإضافة إلى تنصيب عدد من الإطارات المسيرة في الشركة القابضة .

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