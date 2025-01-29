رسميا.. ديلور يغادر المولودية

غادر المهاجم الدولي الجزائري، آندي ديلور، رسميا ناديه مولودية الجزائر، نحو فريقه السابق مونبولييه الفرنسي.

وأعلنت إدارة العميد، صبيحة اليوم الأربعاء، عن توصلها إلى إتفاق مع نظيرتها من نادي مونبولييه الفرنسي. يقضي بإعارة ديلور لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء.

كما أبرزت إدارة المولودية، أن ديلور، كان قد وقع مع الفريق الصائفة الماضية عقدا يمتد لـ 3 سنوات، وهو سجل ثلاثة أهداف خلال مرحلة الذهاب.

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