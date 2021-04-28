قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتوقيع المرسوم المتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى “رسميا.. رفع “SMIG” إلى 20 ألف دينار” المضمون بتاريخ 7 أفريل الجاري.

وأوضح مرسوم رئاسي بالعدد 28 من الجريدة الرسمية، أن القرار يسري مفعوله بأثر رجعي بداية من تاريخ 1 جوان 2020.

وقرّر الرئيس، سابقا رفع الأجر الأدنى لأول مرة منذ 2011، من 18 ألف إلى 20 ألف دينار بداية ماي 2020.

وينص المرسوم على تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة العمل القانونية المقدرة بـ40 ساعة أسبوعيا بـ20 ألف دينار.

ما يعادل يضيف -المرسوم الرئاسي-، 115.38 دينار لساعة العمل الواحدة.