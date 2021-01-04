رسميا.. صبّ معاشات 3.2 ملايين متقاعد بداية من 15 جانفي

بعد موافقة مديرية البريد على الرزنامة الجديدة التي قدّمها “CNR” أمس في المقر المركزي

صندوق التقاعد سيضخّ 10 آلاف و 800 مليار في حسابات 3 ملايين و 269 ألف متقاعد

سيكون بإمكان أزيد من ثلاثة ملايين ومائتي ألف متقاعد، الاستفادة من معاشاتهم وبشكل نهائي، اعتبارا من منتصف جانفي الجاري إلى غاية السادس والعشرين منه، بموجب الرزنامة الجديدة التي تقدمت بها مصالح “CNR” إلى نظيرتها للبريد.

وتم، أمس الإثنين، في مقر المديرية العامة لـ”بريد الجزائر” في باب الزوار بالعاصمة، ترسيم مقترح الرزمامة التي تقدم بها الصندوق الوطني للتقاعد، والتي قضت بتقديم تواريخ صبّها وتمديدها، لتصبح من الخامس عشر إلى غاية السادس والعشرين من كل شهر، من أجل التخفيض من حدّة الاكتظاظ المسجل على مستوى المراكز البريدية، خاصة في المناسبات، وذلك بالاستناد على الأرقام الأخيرة من الحسابات البريدية لفئة المتقاعدين.

وكانت “النهار” قد نشرت تفاصيل المقترح الذي تقدم به الصندوق الوطني للتقاعد إلى مديرية البريد، والخاص برزنامة صبّ المعاشات، والذي قوبل بالإيجاب، بعدما تمّ ترسيمه ليصبح على الشكل الآتي، حيث أن المتقاعدين الذين تنتهي أرقام حساباتهم البريدية بـ “0”، سيتم صبّ معاشاتهم يوم 15 من كل شهر، والتي تنتهي برقم “1”، ستصبّ في السادس عشر من كل شهر، ورقم “2” تصبّ في السابع عشر.

أما بشأن الذين يتقاضون معاشاتهم يوم الثامن عشر من كل شهر، ونظرا للعدد الهائل لهم، فإن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، قررت توزيعها على عدة تواريخ، وهي “15 و 16 و17” من كل شهر، على أن يخصص التاسع عشر من الشهر لأرقام الحسابات البريدية التي تنتهي بـ “3 ، 4 و 5″، فيما سيكون يوم العشرين لرقم “6”، ويوم الواحد والعشرين لـلرقم “7”، ويوم الثاني والعشرين لـلرقم “8”، ويوم الثالث والعشرين لـ “9”، ليس الجميع وإنما جزءًا فقط، والجزء المتبقي لأصحاب الحسابات التي تنتهي بنفس الرقم، سيكون يوم الرابع والعشرين.

إلى ذلك، سيتم توزيع بعض الأجزاء الأخرى من رقمي “8 و 9” على أيام الخامس والسادس والعشرين من كل شهر .