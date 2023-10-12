رسميا.. صب منحة الطلبة شهريا في هذا التاريخ

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنه سيتم صب منحة الطلبة شهريا عوض كل 3 أشهر.

وأشار وزير التعليم العالي، خلال كلمة له بمناسبة إنعقاد الندوة الوطنية للجامعات لتقييم النشاطات البيداغوجية سنة 2023. إلى أن صب منحة الطلبة سيكون يوم 18 من كل شهر. وتخص كل المستويات ليسانس، ماستر، والدكتوراه.

وكان زهير خنيش، المدير الفرعي للخدمات الجامعية قد كشف “للنهار” سابقا، عن التفاصيل الخاصة بالزيادات في المنحة الجامعية التي أقرّها أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء. مشيرا إلى أن الزيادات تشمل الطلبة بداية من شهر أكتوبر الجاري، حسب ما اقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في انتظار المنشور الذي يفصل كيفية الزيادات بالنسبة لجميع الأطوار الأول والثاني والثالث.

وأضاف المتحدث، أن طالب الليسانس كان يستفيد شهرياً من مبلغ قيمته 1300 دينار للشهر أي 4 آلاف و5 دينار لثلاث أشهر.

كما أشار إلى أن طلبة السنة أولى “ماستر” يستفيدون شهريا من مبلغ 1860 دينار. ما يعادله 5580 دينار في ثلاثة أشهر. أما طلبة السنة الثانية ماستر يستفيدون من 2400 دينار في الشهر ما يعادله 7220 دينار في الثلاث أشهر.

وبالنسبة لطلبة الطور الثالث “دكتوراه”، قال المتحدث إنهم يستفيدون من 12000دينار في الشهر، ما يعادله 36000 دينار في الثلاثة أشهر. مبرزا أن عدد الطلبة المستفيدين من المنحة يقدر بـ 900 ألف طالب على المستوى الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور