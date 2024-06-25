رسميا.. غاريدو يغادر اتحاد العاصمة

غادر الاسباني، خوان كارلوس غاريدو، رسميا العارضة الفنية لاتحاد العاصمة، مع نهاية الموسم المنقضي 2023-2024.

وكانت إدارة الاتحاد، قد تعاقد مع التقني الاسباني. منتصف شهر أكتوبر الماضي، خلفا لعبد الحق بن شيخة، بعقد إلى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التجديد.

غير أن الإدارة الجديدة، بقيادة عثمان سحبان، قررت عدم تفعيل بند المدرب كارلوس غاريدو. الذي سيخوض تجربة جديدة من الدوري الإيراني، رغم ضمان النادي مشاركة قارية مثلما كان متفقا عليه.

وأعلن اليوم الثلاثاء، نادي بيرسيبوليس الايراني. عن تعاقده مع صاحب الـ 55 عاما، الذي وقع عقدا إلكترونيا، في انتظار أن تتعاقد إدارة سوسطارة، مع اسم جديد يقود الفريق الموسم القادم.