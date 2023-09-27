رسميا.. غويري سيكون حاضرا في وديتي الرأس الأخضر ومصر

ترسّم تواجد نجم رين الفرنسي، أمين غويري، في تربص المنتخب الوطني، المقرر ما بين الـ 9 والـ 17 أكتوبر المقبل، والذي تتخلله مواجهتين وديتين.

وكان غويري، قد أعلن أمس الثلاثاء، رسميا عن تمثيل الخضر على حساب الديكة الفرنسية، بعد قيامه مؤخرا بتغيير جنسيته الفرنسية.

وقالت “الفاف” في موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، إن الناخب الوطني، جمال بلماضي، وجّه الدعوة لصاحب الـ 23 ربيعا، ليكون ضمن تعداد الخضر، المعني بتربص أكتوبر المقبل.

ويواجه أشبال بلماضي، يوم الـ 12 أكتوبر الداخل منتخب الرأس الأخضر وديا بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، قبل ملاقاة مصر في ودية أخرى يوم الـ 16 من الشهر ذاته، بأبو ظبي الإماراتية.





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