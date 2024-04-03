رسميا.. فينورد الهولندي يعلن ضم موهبة الخضر

أعلن اليوم الأربعاء، نادي فينورد روتردام الهولندي، رسميا تعاقده مع الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، لاعب نادي فيتيس أرنهيم.

ونشر النادي الهولندي، الذي يضم في صفوفه لاعب الخضر الآخر، رامز زروقي، صورة لحاج موسى. من أمام ملعب النادي وهو يحمل حقيبة بعد نزوله من القطار، وأرفقها بتعليق قال فيه: “المحطة القادمة.. أنيس حاج موسى نراك الموسم القادم”.

ولم يكشف نادي فينورد، عن تفاصيل كثيرة حول صفقة حاج موسى، إلا أن الصحافة الهولندية حددت قيمتها بـ 4 ملايين أورو، فيما أفادت الصحافة البلجيكية بأن العقد مستمر إلى صيف 2029.

للإشارة فإن حاج موسى، الذي استدعي لتربص الخضر الأخير، التحق بنادي فيتيس الهولندي جانفي الفارط، قادما من باترو ايسدين الناشط في القسم الثاني البلجيكي، وشارك مع ناديه الجديد في 9 لقاءات سجل خلالها هدفا وصنع آخرا.