رسميا.. كأس “السوبر الإفريقي” بالسعودية يوم الـ 15 سبتمبر القادم

رسّم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إجراء مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين اتحاد العاصمة والأهلي المصري بالأراضي السعودية، منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتلقت إدارة اتحاد العاصمة، بطل كأس الكاف، مراسلة من الاتحادية الإفريقية، تبلغها ببرمجة لقاء كأس السوبر يوم الجمعة الـ 15 سبتمبر 2023.

كما اختارت أعلى هيئة كروية في إفريقيا، ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف – السعودية، لاحتضان القمة المرتقبة بين الاتحاد والأهلي.