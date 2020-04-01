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رسميا.. كل المُنافسات الرياضية في الجزائر مؤجلة الى 19 أفريل

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رسميا.. كل المُنافسات الرياضية في الجزائر مؤجلة الى 19 أفريل
بقلم إسماعيل عشاش

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وبصفة رسمية، تمديد فترة توقف المُنافسات الرسمية في بلادنا الى غاية 19 أفريل الجاري.

وجاء هذا القرار متزامنا وتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتمديد حالة الحجر الصحي في بعض من ولايات الوطن.

وستبقى جميع المُنافسات المحلية والقارية، والتربصات والتجمعات الرياضية، مؤجلة الى الإشعار السالف ذكره.

وسيكون على الجميع الإنتظار الى ما بعد منتصف الشهر الجاري، لمعرفة تطور الأمور وإمكانية عودة المُنافسات في حالة زوال الوباء.

يُذكر بأن الوزير سيد علي خالدي، أكد خلال فترة التوقف الأولى بأن القرار جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.


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