رسميا.. ليريس يلتحق بستوك سيتي الانجليزي

رسّم الدولي الجزائري، ولاعب نادي سامبدوريا الإيطالي، مهدي ليريس، اليوم الثلاثاء، التحاقه بنادي ستوك سيتي الانجليزي.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أعلن ستوك سيتي المنتمي إلى “الشامبين شيب” الانجليزية تعاقده مع لاعب الخضر، مهدي ليريس.

وأبرز النادي الانجليزي، بأن الدولي الجزائري، وقّع على عقد مع الفريق لـ 3 سنوات.

للإشارة فإن ليريس، سقط الموسم الفارط إلى “السيري ب” الإيطالية، رفقة سامبدوريا، وهو ما دفعه لتغيير الأجواء بحثا عن تحد جديد، قبل سنة عن نهاية عقده مع ناديه الإيطالي.

Welcoming Mehdi Léris to the bet365 Stadium ✍️

The Algerian international has signed a three-year deal with the Potters.

— Stoke City FC (@stokecity) August 22, 2023