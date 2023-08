ليريس يقترب من تجربة جديدة في انجلترا

اقترب الدولي الجزائري، مهدي ليريس، أكثر من أي وقت مضى من مغادرة ناديه سامبدوريا الإيطالي، من أجل خوض تجربة جديدة في انجلترا.

وكشف الصحفي الإيطالي ” جيانلويجي لونغاري” في تغريدة له أمس الخميس، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” عن اهتمام جدي ورسمي من نادي ستوك سيتي الناشط في “الشامبين شيب”، بلاعب الخضر.

للإشارة فإن سامبدوريا الذي سقط الموسم الماضي إلى “السيري ب” يرغب في بيع ليريس، الصائفة الحالية، لتفادي رحيله مجانا صيف 2024 مع نهاية عقده.

Exc 🚨 Stoke City #SCFC have a strong interest for Mehdi Léris from #Sampdoria

— Gianluigi Longari (@Glongari) August 17, 2023