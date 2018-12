رسميا.. مصر وجنوب إفريقيا يتنافسان على تنظيم “كان” 2019

ونشرت الكاف أمسية اليوم بيانا على موقعها الرسمي أكدت فيه أن الإعلان الرسمي عن البلد المنظم لكان 2019 سيكون يوم ال9 جانفي.

وجاء في البيان:”الإتحادية الإفريقية لكرة القدم تعلن اليوم أنها تلقت طلبين رسميين لإحتضان كأس إفريقيا 2019 من مصر وجنوب إفريقيا”.

Following the statement issued on 6 December 2018, @CAF_Online today announce that it has received formal applications to host #AFCON2019 from:@EFA 🇪🇬 @SAFA_net 🇿🇦 https://t.co/kEcoAmuGIV

