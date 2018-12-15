رسميا.. مصر وجنوب إفريقيا يتنافسان على تنظيم “كان” 2019

أعلنت أمسية اليوم السبت الإتحادية الإفريقية لكرة القدم أنها تلقت طلبين رسميين من مصر وجنوب إفريقيا لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

ونشرت الكاف أمسية اليوم بيانا على موقعها الرسمي أكدت فيه أن الإعلان الرسمي عن البلد المنظم لكان 2019 سيكون يوم ال9 جانفي.

وجاء في البيان:”الإتحادية الإفريقية لكرة القدم تعلن اليوم أنها تلقت طلبين رسميين لإحتضان كأس إفريقيا 2019 من مصر وجنوب إفريقيا”.