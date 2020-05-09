رسميا.. منحة المردودية في جيب الأساتذة هذا الشهر

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية بضرورة صبّ منحة المردودية مع أجر الشهر الحالي، وهذا باحتساب العلامة الكاملة أي 40 /40، دون إنقاص أي سنتيم في المنحة التي يستفيد منها الأساتذة كل ثلاث أشهر .

ويأتي هذا لغلق باب التأويلات، التي فتحتها بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، والتي شرعت منذ خروج الأساتذة في عطلة شهر مار س الماضي، في نشر أخبار تزعم أن منحة المردودية سيتم تجميدها بسبب تواجد الأستاذ في عطلة وهو غير مكلف بأي عمل، بالتالي فإن النقاط الخاصة بالغيابات والمواظبة والمشاركة في الملتقيات لا يتم معرفتها بما أن الأستاذ موجود في الحجر الصحي .

وحسب المعلومات المتوفرة لد ى “النهار أون لاين”، فإن المردودية سيتم صبها في حسابات الأساتذة بما أنهم استفادوا من أجورهم كاملة دون أي نقصان .

وفي هذا الشأن تنص التعليمة التي تحوز “النهار أون لاين” نسخة منها

على أنه يجب إظهار جميع الموظفين حتى في حالة صفر أو عدد أيام العمل 0 يوم، مع التذكير بالوضعية في الملاحظات

هذا وكان سلم تنقيط منحة المردودية يحتسب على الشكل التالي :

المواظبة من 0 إلى 16 نقطة ، الغيابات من 0 إلى 12 نقطة عن كل غياب وتخصم 12 نقطة عن غياب يومين فأكثر في الشهر ويحرم من نقاط المواظبة 16 كل موظف استفاد من عطل مر ضية يفوق عدد أيامها 7 فأكثر في الشهر .

أما بالنسبة للتكوين فينقط من 0 إلى 12 نقطة موزعة على الندوات من 0 إلى 6 نقاط ويحرم منها كل موظف يغيب عن حضور ندوة تربوية واحدة في الشهر .

أما النشاط التربوي فينقط من 0 الى 6 نقاط ويستفيد منها كل موظف يثبت مشاركته في النشاط التربوية في المؤسسة والتحضير للدروس.

وبما أن كل هذه النشاطات مجمدة، فإنه بصفة آلية يتم منح كل العلامات للأساتذة .