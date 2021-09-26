رسميا.. مواجهتان وديتان بين الخضر والديكة بباريس بهذا التاريخ

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وبصفة رسمية، عن تنظيم مُبارتين وديتين للمنتخب الوطني لفئة أقل من 18 سنة أمام نظيره الفرنسي بباريس، في إطار التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الفاف بأن شُبان الخضر، سيُلاقون الديكة يومي الـتاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر القادم، داخل مركز كلير فونتان لتحضيرات المنتخبات الفرنسية.

وأوضحت هيئة شرف الدين عمارة، بأن برمجة هذين الموعدين، يدخلان في إطار التقارب بين الإتحاديتين الجزائرية والفرنسية.