رسميا.. هذا موعد إطلاق نظام الدخول والخروج إلى الاتحاد الأوروبي

أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها لا تزال تهدف إلى إطلاق نظام الدخول والخروج في أوائل أكتوبر.

جاء هذا التأكيد في أعقاب تقارير تفيد بأن موعد إطلاق نظام EES قد يتأخر مرة أخرى.

وذكرت تقارير أن ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي قالت إنها لن تكون مستعدة لإطلاق نظام الدخول والخروج في نوفمبر.

يأتي هذا التأكيد من المفوضية بعد أن ورد أن موعد إطلاق نظام الدخول والخروج. قد يتأخر حيث واجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي صعوبات في استكمال جميع الإجراءات في الوقت المحدد.

كما أوضحت صحيفة Gibraltar Chronicle، قال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي. إن الهيئة تدعم جميع الدول الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة لتكون جاهزة للعمل في نوفمبر.

وأكد المتحدث أيضًا أن الموعد المستهدف لتنفيذ نظام الحدود الجديد لا يزال كما هو.

وأكدت المفوضية في وقت سابق من أوت أن نظام الدخول والخروج سيدخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر. مشيرة إلى أنه قد يتم تأجيل الإطلاق لمدة سبعة أيام أخرى إلى 17 نوفمبر كملاذ أخير.

ومع ذلك، تم التشكيك في هذا التاريخ بعد أن ذكرت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي. أنها لن تكون مستعدة لتنفيذ نظام الدخول والخروج في أوائل أكتوبر.

وبحسب صحيفة الغارديان، أرسلت فرنسا وألمانيا وهولندا رسالة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون.

وفي الرسالة، قالت الدول الثلاث إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتطبيق نظام الحدود الجديد.

ورغم أنه ليس من الواضح ما الذي تضمنه الخطاب، فقد أوضح أن هذه الدول الثلاث لم تتمكن من إجراء الاختبارات. لمعرفة ما إذا كانت العملية ستسير بسلاسة بمجرد إطلاق النظام.

ومع ذلك، بما أن المفوضية قالت إنها تهدف إلى إطلاق نظام EES في أوائل نوفمبر. فهذا يعني أن الهيئة ستدعم هذه الدول الثلاث وأي دولة أخرى قد تواجه أي صعوبات في هذا الشأن.

ما هو نظام الدخول والخروج الجديد بالاتحاد الأوروبي؟

نظام الهجرة الجديد بالاتحاد الأوروبي، نظام EES، هو نظام آلي سيحل محل ختم جوازات السفر اليدوي.

بمجرد إطلاق النظام، سيُطلب من جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. بغض النظر عما إذا كان يُسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي أم لا، التسجيل.

خلال عملية التسجيل، سيتعين على المسافرين تقديم بصمات أصابعهم وصور وجوههم. بالإضافة إلى معلومات شخصية أخرى، مثل البيانات المدرجة في وثيقة السفر.

بمجرد تقديم جميع المعلومات، سيتم إنشاء ملف تعريف، وسيتم تخزين البيانات في قاعدة بيانات لمدة ثلاث سنوات.

وسيتم بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتسجيل دخول وخروج المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى الكتلة. واكتشاف المخالفين، ومنع الهجرة غير النظامية، وتحديد الأفراد الذين يستخدمون هويات مزيفة، من بين أمور أخرى.