رسميا.. هذا موعد افتتاح علامة “sokon”

أعلن الممثل الرسمي في الجزائر للشركة الأسيوية “sokon”، “سوكون”، عن موعد الافتتاح الرسمي في الجزائر.

وأشارت الشركة في منشور لها عبر الفايسبوك، أن الافتتاح الرسمي لعلامة “سوكون”، “sokon”، سيكون يوم السبت القادم 30 ديسمبر.

وكان من المقرر أن سيتم الافتتاح الرسمي للعلامة، يوم الأربعاء 27 ديسمبر.

وكشفت مصادر لموقع “النهار أون لاين”، سابقا، أن العلامة ستسوق السيارات النفعية فقط هذه السنة، بمجموع 7 موديلات. في انتظار إدماج باقة السيارات السياحية سنة 2024.

وكشفت مصاردنا أن حصة سوكون الجزائر لسنة 2023، ستكون 7200 سيارة.