رشيدة جعدي.. يد المخزن لاطلاق الاشاعات والأخبار المغرضة في الجزائر

يوظف المخزن البعثات الدبلوماسية المغربية حول العالم، التي تلعب دورًا مهمًا في سياسته لنف سمومه. والترويج لافتراءات وأخبار كاذبة في العديد من الدول، وتعد الجزائر من بين الدول الأكثر تعرضا لهجمات إلكترونية منظمة من قبل المخزن وعملائه.

ويعتمد المخزن على أحد دبلوماسييه الأكثر نشاطا والمكلف بشن هجمات على الجزائر. وهي رشيدة لجعادي، المغربية الجنسية والمقربة جدا من العائلة المالكة ودبلوماسية في السفارة المغربية بفرنسا منذ عام 2010.

وتعتبر هذه الدبلوماسية اليد الخفية للمخزن والمسؤولة عن تنظيم هجمات ضد الجزائر وهي وراء كل الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة. كما عملت على تجنيد عملاء جزائريين مخربين لاطلاق سمومهم ضد بلادهم على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي. والعمل على اطلاق الاشاعات وفي المقابل تزودهم بالتمويل واللوجستيات كما انها هي من تختار الرسائل وزوايا الهجوم على الجزائر.

كما انها تعمل في السفارة المغربية بفرنسا على تنظيم رحلات خاصة للعديد من المسؤولين الفرنسيين ورؤساء وسائل الإعلام الفرنسية في المغرب.

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