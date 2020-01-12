رشيد بلادهان يمثل الجزائر باجتماع لجنة الحكومات العشر للاتحاد الإفريقي بالسنغال

يشارك كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان، اليوم وغدا، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي، المسؤول عن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في داكار، السنغال.

وحسب بيان وزارة الخارجية، سيتناول الاجتماع دراسة عملية الإصلاح الجارية في الأمم المتحدة.

وسيركز بشكل خاص على تطوير استراتيجية الاتحاد الإفريقي لتشجيع المطالبات المشروعة لإفريقيا بتمثيلها، بطريقة عادلة ومنصفة داخل مجلس الأمن، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بها.

للتذكير ، يعتمد موقف الاتحاد الأفريقي على إجماع إزولويني وإعلان سرت الذي ينص على منح إفريقيا لمقعدين دائمين ، مصحوبين بحق النقض، بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين إضافيين.

وتم إنشاء مجموعة C-10 في عام 2005 ، بتكليف من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي للدفاع عن الموقف الأفريقي في سياق المفاوضات الحكومية الدولية الجارية في نيويورك.

وتتألف من الجزائر ، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، ناميبيا، أوغندا، سيراليون، السنغال وزامبيا.