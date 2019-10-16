رشيد سكاك: “الاستدانة الخارجية ليست الحل المناسب لسد العجز المالي “

اعتبر الخبير الدولي في الهندسة المالية والمدير الأسبق ببنك الجزائر”رشيد سكاك”التوجه للاستدانة الخارجية،بمثابة الحل غير المناسب لسد العجز المالي للبلاد.

وقال رشيد سكاك،اليوم الأربعاء،في تصريح له للإذاعة الوطنية، أنه لا يمكن حل المشاكل المالية للجزائر اليوم عن طريق القرارات الارتجالية.

واعتبر سكاك الوضعية الاقتصادية للجزائر اليوم جد صعبة، ولا يمكن تضييع المزيد من الوقت في التفكير فيما يجب فعله.

وفي ذات السياق أكد سكاك،أن العجز المالي الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني ليس وليد الساعة،بل مشكل يعود لسنوات عدة مضت.

وأوضح نفس المتحدث أن الاستعجال في أخذ القرارات دون دراستها في الاقتصاد لن يجذب الحل للأزمة،بل وجب دراساتها قبل سنها.

وقال سكاك أن الجزائر اليوم بحاجة ماسة إلى خفض نفقات بالدرجة الأولى.

لأن الاستدانة الخارجية ما هي إلا حل مؤقت يمكن الجزائر من ربح بعض الوقت وفقط.

وأشار سكاك أن الإصلاحات المعمقة تحتاج أساسا إلى كفاءات، ورغبة سياسية لبناء نموذج اقتصادي ناجح.

مؤكدا أنه لا يمكن المواصلة في تسيير البلاد بواردات قطاع المحروقات،لأن ذلك لن يسمح للجزائر بالذهاب بعيدا في السوق الدولية.

وقال نفس المتحدث أن الذهاب للاستدانة الخارجية يجب أولا التحكم فيها، ولا يجب على الجزائر الوقوع في فخها فقط من أجل حل مشكلها المالي.