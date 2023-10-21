رشيد غزال منتظر أساسيا في داربي إسطنبول

يواجه الدولي الجزائري رشيد غزال، رفقة فريقه بيشكتاش، منافسه غالاتاسراي في ديربي مدينة إسطنبول، برسم الجولة التاسعة من البطولة التركية.

وسيحتضن ملعب “رامس” اليوم السبت المواجهة بداية من الساعة 17.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وحسب ما كشفته العديد من التقارير الإعلامية التركية، صبيحة اليوم السبت، فإنه من المقرر أن يقحم مدرب بيشكتاش بوراك يلماز لاعبه الجزائري أساسيا في اللقاء.

خاصة وأن فريقه يحتل المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، ولمواصلة حصد النقاط في مواجهة وصيف الترتيب غالاتاسراي صاحب 22 نقطة.

يجدر الإشارة، شارك غزال هذا الموسم مع بيشكتاش في 6 مواجهات، وتمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين.