رشيد مالك: “لم نتلق أي طلب من المولودية لتأخير الداربي” !

أكد المناجير العام لفريق إتحاد العاصمة، رشيد مالك، أنّ إدارة فريقه لم تتلق أي اتصال من طرف إدارة العميد لتأجيل مباراة الداربي إلى يوم الأحد.

وتحدث رشيد مالك في إتصال هاتفي صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى تطرق فيه إلى مباراة الداربي العاصمي التي سيحتضنه ملعب 5 جويلية أمسية الغد السبت.

وقال: ” يجب أن لا ننسى أنّ الإتحاد لعب 6 مباريات في 17 يوما خلال مباراة الذهاب ولا واحد تكلم عن هذا الأمر”.

وأضاف: ” المولودية لم تتقدم بأي طلب لإتحاد العاصمة للإستقبال يوم الأحد، نحن لسنا ضد أي فريق ولسنا ضد المولودية”.

” 72 ساعة ستكون كافية من أجل الإسترجاع والراحة، وعلينا أن نحترم قرارات الرابطة التي برمجت اللقاء يوم السبت”.