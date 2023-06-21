رصد “طرقات” تحت الماء خلال البحث عن غواصة اختفت قرب حطام تايتانيك

رصد جهاز سونار صوت “طرقات” خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة. التي فقدت قرب حطام سفينة تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص. حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأوردت مجلة رولينغ ستون أنّ طائرة “بي8” كندية “سمعت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات. نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تسمع”. فيما نقلت شبكة سي أن أن عن وثيقة داخلية للإدارة الأميركية سماع الطرقات بدون أن توضح متى تم رصدها.

وكانت فرق بحث تقودها الولايات المتحدة بمساعدة من كندا وفرنسا، قد واصلت الثلاثاء، سباقها مع الزمن للعثور على الغواصة.

“هواء لأقلّ من يومين”

وخلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في بوسطن، حذّر متحدّث باسم خفر السواحل الأميركية من أنّ كميّة الأكسيجين المتبقّية على متن الغواصة تكفي ركّابها الخمسة لأقلّ من يومين.

وقال الكابتن جيمي فريدريك إنّ التقديرات تشير إلى “تبقّي حوالي 40 ساعة من هواء التنفّس” في هذه الغواصة الصغيرة. وأضاف أنّ عمليات البحث لم تؤدّ حتّى الآن إلى أيّ نتيجة. وتجري عمليات البحث فوق سطح الماء وتحته على بُعد حوالي 1450 كيلومتراً شرق كيب كود، وفي الأعماق.

ملياردير ورجل أعمال وخبير

ومن بين ركّاب الغواصة المفقودة رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ (58 عاماً). الذي نشرت شركته المتخصّصة بالطيران ومقرّها دبي منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلته الاستكشافية المتطرفة هذه.

ومن بين ركّاب الغوّاصة أيضاً نائب رئيس مجموعة “إنغرو” رجل الأعمال الباكستاني البارز شاهزاده داود (48 عاماً). ونجله سليمان 19 عاماً. وقالت عائلة داود الثرية، في بيان، إنّ الاتصال بالغواصة “انقطع منذ الأحد”.

وكان هاردينغ، وهو طيّار وسائح في الفضاء، قد قال، في منشور على حسابه في “إنستغرام”، الأحد، إنّه يشعر بالفخر للانضمام إلى مهمة استكشاف حطام “تايتانيك”.