رضا تير: المجلس يدرس إمكانيات تصنيع سيارة كهربائية جزائرية

قال رئيس المجلس الوطني الإقتصادي، الإجتماعي والبيئي، رضا تير، أن هيئته تعكف على دراسة إمكانية تصنيع سيارة كهربائية جزائرية. معتبرا أن الجزائر تمتلك كل الوسائل لتحقيق هذا النوع من المشاريع ذات البعد البيئي.

وأفاد تير أمس خلال لقاء صحفي على هامش لقاء متبوع بنقاش حول السياسات البيئية، أن المجلس الذي يترأسه يدرس فكرة تصنيع السيارة الكهربائية الجزائرية. خاصة وأن الجزائر تملك كفاءات ذائعة الصيت في مختلف التخصصات التي من شانها تطوير مشروع كهذا. إضافة إلى الموارد الطبيعة اللازمة لتحقيقه على غرار الحديد و الصلب. مشيرا إلى أنه لا شيء يمنع الجزائر من السعي لإنجاح هذا المشروع الطموح.

وأشار إلى أن المجلس الوطني يرحب بكل المبادرات ويشجع القدرات الوطنية لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. داعيا إياها إلى التفكير في مشاريع اخرى عدا تصنيع السيارات الكهربائية على غرار الصناعة الصيدلانية