رضا تير يشارك في مؤتمر العمل العربي بمصر

يشارك رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، في اعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي التي تجري فعاليتها بالعاصمة المصرية القاهرة، ابتداء من اليوم وإلى غاية 12 من شهر سبتمبر الجاري.

وحسب بيان للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يحضر هذا المؤتمر، رئيس الوزراء المصري وعدد من وزراء البلدان العربية، بالإضافة إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وكذا أعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء.

وتحمل هذه الدورة، عنوان “ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين”، فضلا عن مواضيع أخرى يتناولها المشاركون منها ” أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل”، و”متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل”.

وسيكون هذا اللقاء فرصة لتير، للتحادث مع المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، باعتباره شريكا ومرافقا في تأسيس الرابطة العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، حول ظروف انعقاد الجمعية العامة المقبلة للرابطة التي ستحتضنها الجزائر أيام 22 و 23 نوفمبر المقبل.

وذكر البيان، بأنه وباقتراح من المجلس الجزائري، تم عقد، في 22 جوان الفارط، اجتماع مجلس إدارة الرابطة العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والهيئات المماثلة لها باستعمال وسيلة التحاضر عن بعد بمشاركة رؤساء مجالس كل من الجزائر، والأردن، وفلسطين، والمغرب والسودان. وبحضور فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وتم الإتفاق في الإجماع على احتضان الجزائر لهذه الجمعية، حيث يتم خلالها إعادة النظر في النصوص التنظيمية وسير الرابطة ورسم خارطة طريقها.

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