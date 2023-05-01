رضواني أكثر المدافعين مساهمة للأهداف في المنافسات الإفريقية هذا الموسم

حقق مدافع إتحاد العاصمة، سعدي رضواني، رقما قياسيا في المنافسات الإفريقية هذا الموسم، ونصب نفسه كأكثر مدافع مساهمة تهديفيا.

وبعد تسجيل المدافع رضواني، هدفين في مواجهة الذهاب والإياب، بين إتحاد العاصمة ضد الجيش الملكي، برسم إياب دور الربع النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية.

بالإضافة لتقديم المدافع رضواني، 3 تمريرات حاسمة في دور المجموعات كأس الكاف، ضد الأخضر ومارومو غالانتس، ولوبوبو.

رفع رصيده المدافع رضواني، رصيده من المساهمات التهديفية في المنافسات الإفريقية لـ5 أهداف، كأكثر مدافع مساهمة تهديفيا.

للإشارة، خاض مدافع لياسما سعدي رضواني، هذا الموسم 8 مواجهات في منافسة الكاف، وبرصيد 720 دقيقة.

خاضها المدافع سعدي رضواني، مع إتحاد العاصمة، في الأدوار الإقصائية، وبالإضافة لدور المجموعات في كأس الكنفدرالية هذا الموسم.