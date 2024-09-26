رضواني: “سنة 2023 استثنائية والتتويج بـ “الدوبلي” الإفريقي لا يحدث كل يوم”

عاد لاعب اتحاد العاصمة، سعدي رضواني، للحديث عن “الدوبلي” الإفريقي التاريخي (كأس الكاف والسوبر)، الذي توّج به ناديه موسم 2022-2023.

وأكد رضواني، بأن سنة 2023 كانت تاريخية بامتياز بالنسبة للاتحاد. وستظل راسخة في ذاكرة كل جماهير النادي اتحاد الجزائر.

وفي حوار مطول، خصّ به الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أوضح رضواني، بأن الحديث عن تتويج ناديه بلقب كأس الكونفيدرالية للموسم الجاري، سابق لأوانه.

مضيفا: “نحن في بداية المنافسة الآن، وعلينا أولا تسيير مشوارنا في هذه المنافسة مباراة بمباراة.”

كما أوضح رضواني، بأن حلاوة التتويج بكأس “السوبر الإفريقي”، تتجلى في أنها تعطيك فرصة التتويج بالثنائية القارية، وختم: “هذا الأمر لا يحدث كل يوم.”