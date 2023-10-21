رضيعة فلسطينية تفقد إحساسها من هول القصف وهذه حقيقة إستشهادها

إنتشر أمس مقطع فيديو مؤلم لرضيعة فلسطينة نجت من القصف الصهيوني، حيث تم إنتشالها من تحت ركام منزلها.

وأظهر مقطع الفيديو، الرضيعة، وهي تتلقى الإسعافات الأولية في المستشفى، حيث تبدوا مصدومة وفاقدة للإحساس ومتعبة جدا.

وكأي رضيع عادي، يبدوا أن الطفلة كانت تشعر بالنعاس الشديد، بالإضافة إلى التعب والدوار من أثر الإصابة التي تعرضت لها.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع الرضيعة بقوة، وتمنى الجميع أن يستطيعوا الوصول إليها. كما أبدى البعض إستعدادهم لتبنيها في حال كانت قد فقدت عائلتها في القصف.

فيما علق البعض، بأن الطفلة قد استشهدت بعد إصابتها بنزيف داخلي خصوصا وأنها ظهرت في المقطع وهي تتقيأ.

لكن سرعان ما تم تكذيب هذه الأخبار وانتشر مقطع فيديو جديد لها وكانت تبدوا وهي نائمة وبحال أفضل.