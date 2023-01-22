رضيع برازيلي يولد بحجم ضخم

ولد رضيع برازيلي بحجم ضخم مما دفع الأطباء لإجراء عملية ولادة مبكرة لإخراجه من بطن أمه.

ولم تتمكن الأم من حمل رضيعها لفترة أطول، إذ وُلد وهو يزن 7 كيلوغرامات، وطوله 59 سنتيمترا.

وأنجبت كليديان سانتوس، البالغة من العمر 27 عاما، ابنها أنغرسون في عملية قيصرية في 18 جانفي، في ولاية أمازوناس البرازيلية.

وكانت سانتوس في المستشفى لإجراء استشارة روتينية، لكن الأطباء أدركوا أن الطفل الذي لم يولد بعد، كان أكبر من أن تحمله لفترة كاملة.

ويُعتقد أن أنغرسون، الموجود في حاضنة بالمستشفى في حالة مستقرة، هو أكبر طفل يولد في ولاية أمازوناس.

وسجل الطفل رقما قياسيا جديدا في الولاية، تم تحديثه آخر مرة عام 2011، من قبل صبي يزن حوالي 5.8 كيلوغرامات.

وقال الأطباء حينها إن حجمه مرتبط على الأرجح بحالة مرض السكري لدى والدته.

وكانت آنا بيتس أكبر طفل ولد بشكل طبيعي على الإطلاق، وذلك في إيطاليا عام 1955، حيث كان وزنها 10.2 كيلوغرامات.

ويقوم مستشفى بادري كولومبو بجمع التبرعات لشراء ملابس جديدة لأنغرسون، لأن الملابس التي اشتراها والداه لن تناسب حجمه.