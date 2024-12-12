رعب.. إخلاء كلية بعد ارتفاع درجة الحرارة إلى 120

تم إلغاء الدروس في كلية فرنسية يوم أمس الأربعاء 11 ديسمبر. بعد ارتفاع درجة حرارة السخان مما تطلب تدخل رجال الإطفاء.

وأفاد موقع le parisien أنه في حوالي الساعة السابعة صباحًا. لاحظ عمال الصيانة أن تدفئة كلية جانين فانكايزيل في تيبرفيل لا تعمل.

وسرعان ما لاحظ مسؤول الكلية، الذي نزل إلى الغرفة الفنية، أن درجة الحرارة كانت مرتفعة للغاية.

وتم تنبيه الإدارة على الفور، حيث قررت عدم فتح المؤسسة وابلاغ الطلاب الذين كانوا في طريقهم للحضور إلى الفصل.

وخلال تدخلهم، قام رجال الإطفاء بقياس درجة حرارة حوالي 120 درجة مئوية على جدران الغرفة الفنية.

وتمكن عمال الصيانة في الكلية من قطع أنظمة الطاقة وفك الحصار عن المبنى.

وأشارت إدارة الكلية أن الكابلات الكهربائية والمكونات الإلكترونية ربما ذابت تحت الحرارة. وبالتالي يجب “فحص هيكل المبنى بشكل حتمي”.

وتم إجراء هذه الفحوصات والإصلاحات الأولى اليوم الخميس 12 ديسمبر. لكن الإدارة حذرت من أن التشخيص والعمل “قد يستغرق وقتا طويلا”، خاصة إذا كان تغيير المرجل الثاني ضروريا.

وخلص البيان الصحفي إلى أن “استئناف الدراسة يبدو بالفعل معرضًا للخطر للغاية”.