رعب في الصين.. تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وإلغاء 1225 رحلة جوية

سجلت وزارة الصحة الصينية، اليوم الأربعاء، 31 إصابة جديدة بوباء “كورونا” في العاصمة “بكين” في حصيلة شبه مستقرة منذ اكتشاف بؤرة جديدة في سوق “شينفادي”.

وارتفع إجمالي الإصابات الجديدة المؤكدة بالوباء إلى 137 حالة، في وقت أغلقت السلطات الصينية حوالي 30 تجمّعا سكنيا وجرى فحص عشرات الآلاف من الأشخاص لتشخيص حالات جديدة.

وفي خضم هذا التطوّر الجديد في الحالة الصحية للبلاد، أعلنت السلطات الصينية عن إلغاء 1225 رحلة جوية كانت مقررة من وإلى العاصمة “بكين”، فيما نصحت السكان بتجنب الخروج غير الضروري.

وفي إجراء يثبت حالة الرعب من عودة وباء “كورونا” إلى البلاد، أعلنت الصين أمس إغلاق المدارس والجامعات ورفعت قدرتها التشخيصية إلى 90 ألف شخص في اليوم.