الرقم السري :

138266

رغبة جامحة في الإستقرار وإعمار الدار من بليدية أصيلة

لا عزاء للأنثى في هذه الحياة سوى أن يكون لديها سند وعزوة، صحيح أن وجود الإخوة كبير الدور. لكن الأنثى تهرع لزوج صدوق يملأ حياتها حبا وإرتواء بالمشاعر الطيبة والجميلة. هي المودة والرحمة التي نويت أن أحياها إلى جانب من بيده إسعادي، والإستقرار مع زوج صالح أسكن إليه ويسكن إليّ.

أنا شابة من البليدة، موظفة مستقرة في الـ 42من عمري، لم يسبق لي الزواج، طيبة وحنونة جدا. محترمة ومسؤولة، ربة بيت ممتازة موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، متوسطة القامة، بيضاء البشرة، كل من يعرفني يحترمني ويقدرني.

أريد للنصيب أن يطرق بابي من خلال رجل حنون أريده من إحدى مناطق الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز50سنة. أقبله مطلقا أو أرملا أسنده ويسندني، وسأسعد بأن أكون أما لأبنائه أعاملهم بالحسنى والإحتواء وكل الحب . وكل ما أشترطه أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138267

خمسيني طيب يؤمن بالوفاء لإبنة بومرداس الرقيقة

شهادتي مجروحة في القائمات على مركز الأثير. فوالله لولا تشجيعاتهن وحبهن الخير للجميع لما كنت قد وضعت إعلانا ألتمس من خلاله الإستقرار وسكينة النفس. هو قراري الذي إتخذته وأنا أمني نفسي بغد جميل ورائع. تحت سقف المودة والرحمة في عش الزوجية الذي أتمناه لكل من نوت مثلي الخير.

أنا شابة من ولاية بومرداس، في الـ40من عمري، موظفة مستقرة في مؤسسة خاصة، جميلة ومحترمة، خمرية البشرة ومتوسطة القامة. أتمنّى أن يكون لي حظ مع رجل متفتح من إحدى ولايات الوسط الجزائري. كل ما أتمناه أن يكون جادا ومسؤولا، سنه من 40إلى50سنة، أريده أعزبا. كما أقبله أرملا بطفل أو طفلين سأكون لهما نعم الأم. وأكثر ما أشترطه أن يكون من سأكمل معه المشوار موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138268

حتّى لو كنت على مشارف السّبعين ستكون لك قرّة العين

ليس التردد ضعفا بالنسبة لأنثى تحيا الوحدة والوحشة مثلي. فأنا وقبل أن أقدم على هذه الخطوة خمنت في فكرة تجعلني أحدد ما أريده من الشريك. فتجربتي السابقة التي عشتها وأصبحت بموجبها مطلقة. لقنتني درسا مفاده أنّ تحديد الأهداف والشروط هو أكثر ما يجب لأي كان عقدها مع نفسها. حتى تكون على بينة فيما بعد من تسطير حياتها بالقدر الذي ترغبه وترضاه.

أنا إمرأة من الوسط الجزائري، أبلغ من العمر46سنة، مطلقة بدون أولاد، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. جميلة وطيبة، على قدر كبير من المسؤولية. ابتغي الإستقرار وأن أجد لنفسي سندا لا يتجاوز ال70عاما. أعد أن أكون له نعم الزوجة والرفيق، شرطي أن يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، أو بأولاد راشدين. وأكثر ما أشترطه أن يتوفر مصدر الرزق الثابث والسكن المستقر لمن سأبني معه حياتي.

الرقم السري :

138269

متدينة صاحبة منزل كبيبر ستحيا معها الخير الكثير

من خلال منبرنا هذا الذي سمح لنا أن نكون متواجدين في 58ولاية. نزلنا ضيوفا على ولاية النعامة أين ساقنا القدر إلى سيدة متدينة جميلة الروح والأخلاق، طيبة وذات مبادئ. إنسانة طموحة عولت لأن تحيا معززة مكرمة، تشغل منصب إطار في قطاع الصحة عملت بكل جدّ وبإخلاص. لها بيت مستقل تربو لأن تحقق فيه أحلامها ونوثق أمالها.

صاحبة إعلاننا هذا توسمت في منبر مركز الأثير أن يكون فرصتها في إعادة بناء حياتها. وأعلنت عن رغبتها في أن تدخل القفص الذهبي. وهي في العقد الخامس من عمرها، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومتدينة، لا تبتغي سوى الحلال نصيبا.

تريد من دقت باب الأثير أن يكون لها نصيب مع إنسان طيب، خلوق ومتدين يكون مطلقا بدون أولاد. كما تقبله أرملا بأولاد، سنه لا يتعدى 60سنة، تحيا إلى جانبه على الحلوة والمرة وتبني معه حياة ملؤها التواد والتراحم.

الرقم السري :

138270

على سنة خير الخلق رجل من الغرب يريد التعدد

في غرب البلاد هذه المرة حططنا الرحال وعقدنا الأمال أن نربط بين الراغبين في الحلال حبال الوصال. ونعرفكم على رجل طيب غايته الحلال. مناه أن يعثر على زوجة تقية تؤمن بمبدأ التعدد يتخذها زوجة ثانية على سنة الله ورسوله.

صاحب طلبنا هذا يبلغ من العمر 52 عام، متزوج ولديه أولاد. يعمل في مجال المقاولة، كما لديه سكن خاص للزوج ة الثانية.

يتمنى صاحب هذه السانحة أن يجد امرأة صادقة مقتنعة بمبدأ التعدد مثله. امرأة تليق به و يكون لها رغبة كبيرة في الستر والهناء، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري. شرطه أن لا يتجاوز عمرها 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. وجميلة الشكل، يعدها من جهته بالعدل.

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