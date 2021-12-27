ركننا هذا لنهون به على كل من ظل الطريق في رحلة بحثه عن شريكة العمر. هم حقا مطلقون إلا أن همتهم لا تضاهيها همة وهم يبحثون لهم عن إنطلاقة جديدة ومهمة. حتى يعرف الإستقرار طريقا إلى حياتهم. أصحاب الهمم سيحظون بنصيب من الإهتمام عبر هذا الركن الذي نتمنى أن يحظى بإهتمام قارئاتنا اللواتي حتما ستكنّ في الموعد.

الرقم السري :

133225

برايجي أصيل يعدك بغد جميل

أول ما نستهل به ركننا رجل من ولاية برج بوعريريج، في خريفه الـ56، هو مطلق وأب لولدين. ومصدر رزق مضمون يتمثل في ورشة خاصة يكسب منها قوته، ولديه مسكن خاص. كما يناشد من توسم فينا خيرا بنت الحلال وهو يناشد فيها التدين والالتزام، امرأة متفهمة تقدر الحياة الزوجية. سنها من 35 حتى 50 سنة، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل أو طفلين. يفضلها ماكثة بالبت ولا يمانع إن كانت عاملة ولا تهمه من أي ولاية من الوطن تكون.

الرقم السري :

133226

رغبته في الإستقرار ملحة.. فمن تزرع في قلبه الفرحة؟

إلى العاصمة نعرج بكم من خلال إعلاننا هذا، لنعرفكم على رجل في منتهى الوقار والاحترام. رجل يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، طويل القامة وأسمر البشرة. يرغب في الاقتران على سنة خير الأنام، بزوجة محترمة أصيلة، تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتجاوز 45 سنة، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

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الرقم السري :

136214

زوجة صالحة لقبائلي طيب يبتغي الإستقرار

رغبة مني في أن أبدّد على نفسي حيرة البحث عن زوجة. أوكلت المهمة للقائمات على مركز الأثير وأنا كلي يقين من أنني سأجد لا محالة ضالتي. وأسعد بأن أكون إلى جانب إنسانة تقية نقية تحفظني بأخلاقها، وتغمرني بحيائها.

أنا رجل من منطقة القبائل، أبلغ من العمر 48 سنة، مطلق بدون أولاد. موظف مستقر والحمد لله مصدر رزق يضمن لي الحياة الكريمة، لدي مستوى جامعي، والكل يشهد بحسن سيرتي. كما أن لي سكنا خاصا بي، أريد أحيا بين جدرانه الأمل، وأن أتنفس فيه السكينة والمودة إلى جانب زوجة صالحة. لا يهمني منطقتها، وأكثر ما أنشده إنسانة أصيلة سنها لا يتعدى 45 سنة. لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، وأقبلها أرملة أو مطلقة.

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